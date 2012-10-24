Начнет работу V Всеукраинская конференция с международным участием "Молочный бизнес - 2012»

1 ноября 2012 состоится V Всеукраинская конференция "Молочный бизнес - 2012». Мероприятие проводят Союз молокоперерабатывающих предприятий Украины и Инфагро. Сессии посвящены общим вопросам и проблемам отрасли в Украине и Мира.

Делегатами конференции являются представители ведущих компаний и самые известные специалисты молочного сектора.

Темы сессий: ситуация на внутреннем и внешнем рынках молока, предварительные итоги года, проблемы и пути их решения, первоочередные и долгосрочные меры для стабилизации и развития отечественного молочного бизнеса, изменения в законодательстве.

Среди докладчиков - ключевые лица молочной отрасли из Украины, Российской Федерации, Республики, Беларусь, Королевства Нидерландов и Германии.

Место проведения: Киев, МВЦ, Броварской пр-т, 15, павильон № 3, конференц-зал № 13, Киев

Начало: 1 ноября в 9-00 утра

Аккредитация: +380 44 258 2502, info@infagro.com.ua, www.infagro.com.ua