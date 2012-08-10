Губернатор: Закарпатью легче всех реализовать языковый закон

Об этом корреспонденту УНИАН заявил председатель Закарпатской областной государственной администрации Александр Ледида, комментируя подписание Президентом Украины Виктором Януковичем этого закона.

"В целом я не вижу особых проблем по выполнению норм закона, ведь Закарпатье – полинациональный регион, в нем мирно веками уживаются представители разных нацменьшинств, у нас едва ли не у единственных в Украине студенты могут получать высшее образование на венгерском, словацком, румынском языках. И в целом, учитывая соседство Закарпатья с четырьмя странами Евросообщества, на распространенность этих языков в регионе, нам почти не нужно учить языки нацменьшинств или особо что-то переводить, чтобы понять друг друга. Я думаю, в этом смысле в Закарпатье будет легче всего", - сказал председатель ОГА.

Он также отметил: «Мы будем выполнять этот закон, как и любой другой нормативный документ, который принимает Верховная Рада Украины и подписывает Президент. Если в данном законе прописан такой механизм, как референдум, то мы его будем проводить. Соответственно, вопросы об обеспечении выполнения норм закона будут выносить на рассмотрение сессий тех районных советов, где обеспечено в необходимом процентном соотношении представительство того или другого национального меньшинства".

"Следующий шаг – принятие бюджетов районов с предусмотренными расходами на меры по выполнению норм закона. Но о конкретных суммах еще рано говорить, думаю, за сутки их никто не просчитал…", - сказал А.Ледида.

Председатель Закарпатской облгосадминистрации также отметил, что на сегодняшний день на особые языковые условия на уровне области может претендовать только одна языковая группа – венгерская – которая по количественному составу превышает необходимый порог в 10%.

Председатель Тячевской райгосадминистрации Закарпатской области Михаил Шелевер (на территории района преобладают румынское и венгерское нацменьшинства - УНИАН) сказал корреспонденту УНИАН, что «подписание Закона «О принципах государственной языковой политики» в который раз подтвердило четкий курс Партии регионов на выполнение данных украинцам обещаний".

По его словам, "впереди еще достаточно много работы по совершенствованию документа. Однако, позади – этой работы еще больше. И это нужно понимать".

По мнению М.Шелевера, "закарпатцам, как никаким другим жителям Украины, стоит приветствовать этот закон".

"В Тячевском районе проживает более 19 тысяч румынов и более 6 тысяч венгров. У этих людей должно быть законное право разговаривать на родном языке, пользоваться им во всех сферах жизни – не только на кухне. И этот закон дает им такую возможность", - считает председатель РГА.

М.Шелевер также считает, что этим законом власть существенно увеличила полномочия областей в гуманитарной сфере, и теперь украинцы смогут сами решать «языковые» вопросы или проблемы, которые возникают конкретно в том или другом регионе.