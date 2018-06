Китайцы купили первый американский банк: предлагают депозиты в юанях

Industrial and Commercial Bank of China приобретет долю в американском подразделении Bank of East Asia. Еще два китайских банка получили разрешение на расширение своего бизнеса в США, пишет Коммерсантъ.

Переговоры о покупке крупнейшим банком Китая Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) 80-процентной доли в американском подразделении Bank of East Asia состоялись еще в январе 2011 года. Однако только 10 мая ночью это одобрение было получено от Федеральной резервной системы США. В данном случае ФРС проводила тщательную проверку принципов работы регулирующей системы Китая на предмет ее соответствия мировым стандартам. Результатами проверки ФРС осталась удовлетворена.

«Крупнейшие банки Китая, такие как ICBC, пользуются услугами “большой аудиторской четверки”,— говорится в заявлении ФРС.— Мы не выявили никаких доказательств того, что методы ведения бухгалтерской отчетности и нормы крупных китайских банков, таких как ICBC, являются ненадежными».

Соответствующую проверку провел в Китае и Международный валютный фонд.

Банк ICBC со штаб-квартирой в Пекине на 70% принадлежит китайскому правительству. По объему активов ICBC является крупнейшим не только в Китае, но и в мире — $2,5 трлн. В США ICBC планирует предоставлять американским клиентам депозиты в юанях.