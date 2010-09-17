Украина выпустила облигаций на $2 миллиарда

Украина выпустила облигации внешнего государственного займа на 2 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.

По его словам, выпуск облигаций состоялся 16 сентября.

Пятилетние облигации выпущены на 500 млн. долл., десятилетние на 1,5 млрд. Процентная ставка - 6,875% для пятилетних облигаций и 7,775 для десятилетних.

Н.АЗАРОВ сообщил, что на еврооблигации есть уже более 300 заявок.

«После провальной попытки выпуска еврооблигаций в 2008 году этот выпуск стал первым успешным размещением еврооблигаций Украины начиная с 2007 года. Проведенный выпуск облигаций является беспрецедентным за всю историю независимой Украины как по объему, так и по количеству инструментов и поданных заявок – более 300», - сказал премьер.

Он также сообщил, что спрос на облигации является рекордным за всю историю выпуска Украиной евробондов – более 6,2 млрд. долл. США, что практически в три раза больше, чем заявка.

«Выпуск еврооблигаций 2010 года стал подтверждением возвращения Украины на рынки еврооблигаций и засвидетельствовал открытость международных рынков долгового капитала для Украины и полное доверие крупнейших мировых финансовых инвесторов к Украине», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 6 июля т.г. Украина начала десятидневное road show (роуд-шоу) своих еврооблигаций. В результате выпуска правительственных бумаг планировалось привлечь 2 млрд. долл. на срок 10 лет.

16 июля т.г. Министерство финансов Украины сообщило, что принято решение отложить выпуск еврооблигаций.