Барабанщик «Битлз» празднует 70-летие

Британский музыкант, барабанщик группы The Beatles Ринго Старр отмечает сегодня 70-летие.

С музыкантами The Beatles он встретился в Гамбурге в октябре 1960 году, а в августе 1962 году сменил за ударными Пита Беста. Несмотря на неприятие поклонниками Беста, Старр оказался для The Beatles идеальным барабанщиком. Отдавая лидирующие функции Полу Маккартни и Джону Леннону, Ринго безупречно выполнял свои обязанности. Кроме того, он не страдал амбициями, обладал миролюбивым характером и великолепным чувством юмора. Старр внес в репертуар группы немало цитат, некоторые из которых стали названиями песен, как Eight days a week и Hard day`s night. За годы работы с Beatles, Старр зарекомендовал себя не только как опытный ударник, но и как певец - его мягкий баритон можно слышать на нескольких песнях из репертуара группы, в том числе на знаменитой Yellow Submarine.

Эхо Москвы