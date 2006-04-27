Знакомьтесь - Dodge!

В рамках "Столичного Автошоу - 2006", которое пройдет в Киеве 19-21 мая, генеральное представительство автоконцерна DaimlerChrysler AG в Украине – ОАО "АвтоКапитал" – презентует новый на украинском рынке автомобильный бренд Dodge. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО "АвтоКапитал".

В сообщении отмечается, что компания впервые презентует в Украине автомобиль Dodge Caliber. Кроме того, компания представит полный модельный ряд легковых и коммерческих автомобилей Mercedes-Benz.

В свою очередь, как сообщили УНИАН в пресс-службе Корпорации "УкрАВТО", которая выступает организатором "Столичного Автошоу", в мероприятии примут участие ведущие автомобильные компании, которые представят отечественным потребителям весь спектр автомобилей: Mercedes-Benz, Chrysler/Jeep, Toyota, Nissan, Renault, Mazda, Suzuki, Opel, Chevrolet, Lanos, все модели марок ВАЗ и ЗАЗ.

В рамках автошоу пройдут сразу несколько презентаций автомобилей, которые появятся на украинском автомобильном рынке в 2006 году: новые модели автомобилей Chevrolet Aveo и Evanda, Opel Astra Twin Top, Nissan Note и др.

Как сообщал УНИАН, впервые "Столичное Автошоу" было проведено в 2004 году. Автошоу было задумано и реализовано в абсолютно новом формате - как праздник отечественного автомобилестроения. Резонанс и успех мероприятия закрепил за автошоу статус ежегодного.

В 2005 году "Столичное Автошоу" собрало на Столичном шоссе, 90 свыше 300 тыс. киевлян и гостей столицы. В салонах и на открытых площадках "Автоцентра на Столичном" общей площадью более 5 тыс. кв. метров автомобильные производители и дистрибьюторы презентовали гостям праздника более 300 уже известных на отечественном рынке и новых моделей авто ведущих мировых брендов.