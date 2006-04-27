МАУ открыла прямой рейс для Андрея Шевченко

Сегодня авиакомпания «Международные авиалинии Украины» выполнила первый прямой регулярный перелет сообщением Киев–Милан–Киев. Об этом УНИАН сообщили в компании.

В компании отметили, что вылет рейса PS311 авиакомпании МАУ из Киева будет осуществляться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 10.50 на комфортабельных современных авиалайнерах «Боинг–737». Прибытие в Милан – в 12.45. Обратный вылет в Киев – 13:45 по местному времени с прибытием в Киев в 17.25.

Как отмечается в сообщении, в международном аэропорту «Борисполь» миланские рейсы авиакомпании МАУ удобно стыкуются с внутренними воздушными направлениями в Украине –Донецк, Мариуполь, Симферополь, Харьков, Черновцы. В аэропорту «Мальпенса» (г. Милан) – идеальные стыковки с авиарейсами в Венецию, Палермо, Рим, Триесту и многие другие итальянские города.

Как отмечается в сообщении, авиакомпания МАУ обеспечивает также воздушное сообщение со столицей Итальянской Республики – Римом, куда прямые регулярные рейсы выполняются в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье.