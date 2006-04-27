Ивченко направил запрос Фирташу и Фурсину

НАК «Нафтогаз Украины» выясняет, являются ли украинские бизнесмены Дмитрий ФИРТАШ и Иван ФУРСИН одними из владельцев компании «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель НАК «Нафтогаз Украины» Алексей ИВЧЕНКО.

«Мы направляем запросы тем, кто напечатан как реальные владельцы, чтобы подтвердили или опровергли. После того, как получим ответ, будем делать выводы», - сказал А.ИВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля российское издание "Известия", входящее в холдинг "Газпром-медиа", со ссылкой на отчет международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers о финансовой деятельности RosUkrEnergo сообщило, что бенефициариями 50% доли Raiffeisen Investment A.G. в швейцарской компании являются двое украинских граждан – Д.ФИРТАШ (90% акций) и Иван ФУРСИН (10%).

Ранее ОАО "Газпром" официально сообщало, что соучредителями RosUkrEnergo с равными долями в уставном капитале - по 50% - являются компании Arosgas Beteiligungs Holding A.G. и Centragas Beteiligungs Holding A.G.

Arosgas Beteiligungs Holding A.G. создана в соответствии с законодательством Австрийской республики аффилированной структурой АБ "Газпромбанк" (РФ), владельцем контрольного пакета акций которого является "Газпром".

Centragas Beteiligungs Holding A.G., по данным "Газпрома", является аффилированной компанией Raiffesen Investment A.G., 100% уставного капитала которой контролирует группа Raiffesen Zentralbank Osterreicht AG (RZB). В то же время "Газпром" заявлял, что информации, выступает ли компания Raiffesen Investment A.G. номинальным держателем, и о лицах, интересы которых она представляет, не имеет в своем распоряжении.

Созданная в 2004 году RosUkrEnergo на протяжении 2005 года выступала оператором по транзиту среднеазиатского газа в Украину через территорию Казахстана, Узбекистана и России. Кроме того, компания в координации с ООО "Газекспорт" экспортировала газ в Европу.

НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" 4 января договорились о том, что RosUkrEnergo с 1 января 2006 года выступает эксклюзивным поставщиком российского и среднеазиатского газа в Украину.