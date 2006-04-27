Спецслужбы вернули в Украину ”оборотня” Михайленко

26 апреля в киевский аэропорт "Борисполь" из США прибыл самолет, на борту которого в сопровождении сотрудников спецслужб находился "один из главных фигурантов знаменитого дела "оборотней", близкий товарищ и коллега главаря банды, Игоря Гончарова по службе в УБОП Киевской области, бывший майор милиции Леонид МИХАЙЛЕНКО".

Об этом в номере за 27 апреля 2006 года сообщает газета "Сегодня".

По информации издания, Л.МИХАЙЛЕНКО исчез из поля зрения украинских правоохранителей в 2000 году и был объвлен в международный розыск в связи с подозрениемв совершении во второй половине 90-х годов ряда тяжких преступлений.