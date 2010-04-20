Россия впервые признала опасность сланцевого газа

Рост добычи сланцевого газа представляет проблему для "Газпрома" и России. Об этом заявил министр природных ресурсов Юрий Трутнев, сообщает Reuters. По словам чиновника, руководство "Газпрома" разделяет его озабоченность ситуацией на мировом газовом рынке. Заявление Трутнева стало первым признанием опасности сланцевого газа для российского концерна со стороны крупных российских государственных деятелей.

Трутнев также заявил, что масштабы трудностей, которые могут встать перед "Газпромом", добывающим около 80 процентов всего российского газа, оценить пока сложно. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что сланцевый газ не сможет оказать существенного влияния на европейский рынок.

Сейчас ряд крупнейших нефтегазовых компаний мира получили лицензии на разведку запасов сланцевого газа в Европе. Если европейские страны сумеют увеличить свою газодобычу, то их потребность в топливе из России упадет.

В начале апреля стало известно, что большие запасы сланцевого газа открыты в Польше, сейчас являющейся крупным потребителем "Газпрома" (импортирует около 14 миллиардов кубометров российского газа в год). В целом не менее 40 нефтяных компаний начали в Европе поиски сланцевого газа.

В 2008-2009 годах США удалось достичь резкого увеличения производства природного газа из залежей сланца, заняв первое место по добыче газа в мире. В результате США смогли почти полностью удовлетворить свои потребности в топливе, из-за чего цены на мировом спотовом рынке резко снизились. В то же время "Газпром" поставляет газ в Европу по долгосрочным контрактам, тарифы в которых существенно выше.

По прогнозу Оксфордского института энергетических исследований, добыча сланцевого газа в Европе начнется не раньше чем через 10 лет. Дело в том, что в Европе, где плотность населения выше, на бурение труднее получить лицензию. В США же добыча сланцевого газа - развитая отрасль промышленности.

Лента.ру