Черновецкий требует ревизии всей собственности Киева

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на совещании с руководителями КМДА поручил новому своему заместителю Владимиру ГОЛОВАЧУ провести ревизию всего имущества города Киева, кроме того, каждую неделю подавать свежую информацию и письменные отчеты о выполненной работе и предложения по усовершенствованию работы органов власти Киева.

«Я хочу выяснить все части собственности Киева, которые у нас есть, где у нас какие части собственности вплоть до 1%», - подчеркнул мэр. Он отметил, что нужно проанализировать, как работают эти предприятия, какие дивиденды они платят на пользу киевлян и «нужны ли нам вообще эти части». Он высказал пожелание познакомиться со всеми менеджерами предприятий, при этом сообщил: «мы отозвали полномочия должностных лиц по управлению киевской собственностью принадлежащей киевской громаде. Я считаю, что это целесообразно и справедливо до того момента пока мы не разберемся со всем, что происходит в Киеве».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также сказал, что сейчас его беспокоят три оффшорные компании, которые являются собственниками очень большого количества киевской собственности и, по его мнению, не совсем законно. В связи с этим он поручил В.ГОЛОВАЧУ подготовить обращение в Интерпол, «чтоб ими позанимались, поскольку они уж очень богатые и все оказались в европейской стране, то есть киевское имущество». «В том числе и больше гектара земли в Голосеевском заповеднике, там, где вообще можно только ходить и радоваться жизни появился агрокомбинат «Хотиевский»», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Кроме того, он также поручил выяснить ситуацию с предприятиями «Киевхлеб» и «Киевмлын».

«Меня беспокоит ситуация, которая сложилась с «Киевхлеб» и «Киевмлын» без которых Киев существовать не может. И мне придется обращаться в суды, поскольку собственность киевлян размыта», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.