Нобелевскую премию по экономике впервые дали женщине

Нобелевская премия в области экономики впервые досталась женщине. Награду получила американка Элинор Остром (Elinor Ostrom) за анализ экономического управления. Основная работа Остром, опубликованная в 1990 году называлась "Управление обществом: эволюция институтов коллективных действий" (Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action).

Кроме того, Нобелевскую премию по экономике получил 77-летний американец Оливер Уильямсон (Oliver Williamson), который также занимался исследованиями в области экономического управления. Основными работами Уильямсона в экономике считаются опубликованная в 1970 году "Корпоративный контроль и деловое поведение: исследование эффектов организационной формы предпринимательского выбора" (Corporate Control and Business Behavior: An Inquiry into the Effects of Organization Form on Enterprise Behavior) и "Рынки и иерархия: анализ и антитрестовские выводы" (Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications), вышедшая в 1975 году.

