В Минобразования рассказали, как собираются повышать качество обучения в ВУЗах

Министр образования, в частности, отметила интеграцию в европейское пространство высшего образования и научных исследований.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич назвала приоритетные направления изменений для повышения качества образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на расширенном заседании Коллегии МОН на тему "Приоритетные направления изменений в высшем образовании на 2018-2019 годы".

"Чтобы повысить качество образования, мы предлагаем определить три главных приоритетных направления изменений", - отметила Гриневич.

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Она пояснила, что речь идет, в частности, о создании механизмов для обеспечения качества высшего образования, которые в Украине "практически отсутствуют".

В этом вопросе, отметила министр, одним из шагов может быть формирование качественного контингента высших учебных заведений с помощью таких инструментов, которые уже доказали свою эффективность.

"Мы начали эту работу", - сказала Гриневич и добавила, что речь идет, в частности, о поступлении по результатам внешнего независимого оценивания, едином профессиональном экзамене в магистратуру, адресном размещении государственного заказа.

Второе направление изменений - это интеграция в европейское пространство высшего образования и научных исследований. "Потому что через интеграцию мы можем обеспечить стремление наших преподавателей и студентов к общей коммуникации и ощущение себя частью мирового и, в частности, европейского образовательного пространства", - добавила Гриневич.

Третьим направлением является формирование и развитие "системы образования на протяжении жизни, которое сегодня фактически в Украине находится в зачаточном состоянии". "Система образования для взрослых находится в упадке и каких-то определенных реакциях только на потребности в переквалификации для рынка труда", - отметила министр.

Кроме того, Гриневич добавила, что вызовом в ближайшие годы будет совершенствование национальной рамки квалификации и разработка национальной системы квалификаций; совершенствование механизмов академической мобильности студентов и преподавателей; признание сертификатов об аккредитации образовательных программ, выданных авторитетными иностранными аккредитационными агентствами; третий цикл внедрения новой модели аспирантуры; новая рамка требований к защите диссертаций докторов философии.

"Все это наши реальные шаги по интеграции в европейское пространство высшего образования", - сказала она.

Гриневич также подчеркнула необходимость развития нормативно-правовой базы в 2018 году. В частности, необходимо подготовить комплекс изменений в закон о высшем образовании; закон о профессиональном образовании перед высшим образованием; закон о национальной системе квалификаций; закон об особенностях публичных закупок в сфере образования.