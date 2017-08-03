В Минобразования рассказали, кто в следующем году будет поступать в магистратуру через ВНО

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что в следующем году планируется ввести внешнее независимое оценивание для поступления на магистратуру и для специальности «Международное право», и в экспериментальном порядке относительно изучения иностранного языка на гуманитарные специальности.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гриневич сообщила сегодня журналистам после посещения пункта тестирования по ВНО для абитуриентов, планирующих поступать на магистратуру по специальности «Право».

«Мы ввели в масштабах страны внешнее независимое оценивание для поступления на магистратуру по праву. Традиционно эта специальность была очень уязвима для злоупотреблений при поступлении на магистратуру. В прошлом году у нас был пилотный эксперимент, он был ограничен, в нем принимали участие только несколько университетов, но в этом году все университеты, имеющие эту специальность на магистратуре, набирают только по результатам независимого оценивания», - отметила она.

По мнению министра, ВНО является мощным предохранителем для злоупотреблений и коррупции при поступлении. «Мы будем и дальше распространять эту практику», - заявила она.

«На следующий год мы собираемся ввести также внешнее независимое оценивание не только по праву, но и по международному праву, поскольку это тоже очень уязвимая специальность для различных злоупотреблений, к ней тоже сложный доступ, мы его сделаем прозрачным. И в порядке пилотном, экспериментальном, в котором будут участвовать только те университеты, которые захотят это делать - мы введем внешнее независимое оценивание по иностранным языкам на гуманитарные специальности. Будет определен целый ряд специальностей, где поступить на магистратуру и сдать экзамен по иностранному языку можно будет только путем внешнего независимого оценивания», - заявила министр.

«Насчет того оценивания (по праву), которое сегодня проходит в стране, мы имеем 16 892 зарегистрированных абитуриента, то естьпоступающих на магистратуру. Конкуренция очень высокая, так как выделено на магистратуру ориентировочно 2 350 мест государственного заказа. Конкуренция действительно высокая, поэтому для нас важно, чтобы процедура была соблюдена», - отметила Гриневич.

По ее словам, тестирование состоит из трех частей: первая - это тест на общие юридические компетентности, вторая - задания по шести юридическим дисциплинам и третья - иностранный язык.

«Есть часть абитуриентов, которые третью часть не будут выполнять, ориентировочно их около 300. Это люди, имеющие международно признанные языковые сертификаты, в которых засвидетельствован уровень знаний иностранного языка», - отметила Гриневич.

По ее словам, всего в стране развернуто 75 пунктов тестирования.

«Мы надеемся, что получим достоверные результаты и сможем оценить уровень подготовки наших бакалавров», - отметила министр.

В свою очередь, директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий заявил, что разработка тестов была профинансирована партнерскими организациями, а стоимость его проведения составляет 160-170 грн на человека.