Кабмин утвердил положение о порядке реализации права на академическую мобильность

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, положение устанавливает порядок организации программ академической мобильности для участников образовательного процесса отечественных высших учебных заведений (научных учреждений) на территории Украины или за ее пределами и участников образовательного процесса иностранных высших учебных заведений (научных учреждений) на территории Украины.

Право на академическую мобильность может быть реализовано на основании международных договоров о сотрудничестве в области образования и науки, международных программ и проектов, договоров о сотрудничестве между отечественными высшими учебными заведениями (научными учреждениями) или их основными структурными подразделениями, между отечественными и иностранными вузами (научными учреждениями) и их основными структурными подразделениями.

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Кроме того, право на академическую мобильность может быть реализовано отечественным участником образовательного процесса по собственной инициативе при поддержке администрации отечественного вуза (научного учреждения), в котором он учится или работает, на основе индивидуальных приглашений.

Положением определено, что цели, задачи и общие правила обеспечения и реализации права на академическую мобильность должны соответствовать основным принципам Совместной декларации министров образования Европы «Европейское пространство в сфере высшего образования», принятой в городе Болонья 19 июня 1999 г. (Болонская декларация).

Положение утверждено в соответствии с пунктом 23 ч.1 ст.13 Закона Украины «О высшем образовании».