"Вы попали в списки СБУ": в Украине создали скандальную игру о переселенцах с Донбасса (видео)

"Переселенческие блуждания" - настольная игра, которая вызвала целый скандал. Много кто возмутился: как можно сложности переселенцев из Донбасса превратить в обычную игру? Говорят, над нами поиздевались да еще и за европейские деньги.

Если раз сыграл, дошел до конца - смотришь на мир и на людей совершенно по-новому. Потому что понимаешь, что более полутора миллиона украинцев уже четвертый год живут, как фигуры в этой жестокой игре. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Играть довольно опасно. Для психики. Мир никогда не будет таким как раньше. "В СБУ не смогли подтвердить факт вашего пребывания на контролируемой территории. Поэтому вы попали в "списки СБУ" - вам заблокировали выплаты". Раньше они просто жили в этой игре. А теперь ее нарисовали. Чтобы другие могли почувствовать все отчаяние бесконечного блуждания.

"Если не хватает сил двигаться вперед, вы всегда можете вернуться на неподконтрольную территорию", говорится в игре.

"Вас надо всех убить!", "Вы понимаете, насколько вы все больные?", - это пишут в личные сообщения женщинам, которые решились показать страдания, как игру. Для обидных комментариев и упреков они ввели специальное поле - номер 122: "Вы увидели много негативных комментариев от агрессивных пользователей и впали в депрессию. Не можете ходить один ход".

"Я три дня и ночи жила с этими комментариями. Мне многие писали, что они не согласны с текстами. Но ни один не написал, что написали неправду", - говорит соавтор игры Валерия Вершинина.

"Хороший ход. Вы нашли работу. Теперь стоит подумать, как пробиться сквозь очереди в садике. Однако это очень важный шаг. Поэтому перейдите на поле 60", - она писала все это из собственного опыта. Валерия бросила три квартиры в Донецке, чтобы начать жизнь по-новому в Киеве.

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"Это семь кругов ада бюрократической волокиты, это необходимость бороться за свою жизнь. За свои права. И это очень сложно", - говорит соавтор игры Ольга Иванова.

Длиннющий коридор – будто тоже из какой-то игры. Когда-то здесь была маленькая поликлиника, а теперь – место компактного пребывания. 11 семей третий год зависли на игровом поле номер 41. "У вас есть 5 квадратных метров на семью из 4 человек, но нет прав на это жилье".

Юлии, переселенке из Луганска, повезло – у нее 9 метров на троих. Соседи Юлии – Андрей, Ирина и их дети. Здесь на полу есть немного места, чтобы разложить игру. Андрей создал общественную организацию – так проще отстаивать собственное временное жилье. Но теперь воевать приходится с собственными соседями-переселенцами.

"Сейчас самая большая проблема переселенцев – жилье. И вот за жилье идет война. Они хотят приватизировать это помещение".

"А мне вот на днях говорят: "Чего ты сюда приперлась?!". Вот они приехали, а я приперлась. И вот сегодня стоит задача у некоторых людей, чтобы нас отсюда выгнать. Они говорят об этом прямым текстом. Пусть идут, куда хотят", – передает оскорбительные слова других переселенцев Юлия.

Эти люди не интегрировались до сих пор не понятно, приживутся ли здесь. И домой они точно не вернутся, это поле в переселенческой игре для них закрыто. Говорят, переселенческая жизнь такая запутанная, поскольку многие из них не хотят работать.

"Очень много людей за время АТО привыкли к халяве. И приклеиваются ярлыки, что все переселенцы - халявщики, и не хотят работать. Я со своей стороны скажу - очень много людей, которые не хотят работать. Они ждут и надеются на то, что им должны, им обязаны. Но никак не интегрироваться в эту жизнь самим", – отмечает Юлия.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц говорят, что оно самое бедное по бюджету. Здешние коридоры также похожие на декорации абсурдной игры. Георгий Тука когда-то был известным волонтером, потом – менее известным председателем Луганской областной военно-гражданской администрации. Теперь Тука - в маленьком кабинете заместителя министра.

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Решить проблемы в сжатые сроке не удастся – в этом никто и не сомневался, потому переселенческие блуждания – на долгие годы. Тука говорит, что министерство многое делает для переселенцев – в парламенте, говорит, лежат 6 законопроектов. В государственных учреждениях люди быстро привыкают мерить успехи бумажками, которыми они, фактически, прорубают путь к бюджетным деньгам. А в каком-то городе переселенцам повезет.

"Пока что все идет настолько перспективно, что до конца года в этом городе переселенцы, которых немало, получат первое жилье", - говорит заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Вот только город заместитель министра не назвал. Уже со следующего года пообещал начало строительства социального жилья для переселенцев и программ льготного кредитования - в обоих случаях помочь должны немецкие банки. Минимально на жилье переселенцам нужно 5 миллиардов долларов. К сожалению, такой цифры в бюджете и близко нет, говорится в сюжете.

Львовский бариста Евгений Терещенко сейчас рисует шоколадом внутри прозрачных стаканов для латте. А 4 года назад в Донецке он продавал запчасти и понятия не имел, что его домом станет Львов. В настольной игре он на поле номер 75: "Вашу заявку отобрали на конкурсе малых грантов".

"От ООН получили грант. Купили новое оборудование, купили кофейную машинку. Все для бизнеса. 80 тысяч гривен было грантовых денег", - говорит владелец кафе Евгений Терещенко.

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Государство никак не помогает – только мешает бюрократической неразберихой. Вся помощь – от западных грантодателей. Все успехи – благодаря активному переселенческому пулу.

"Мы объединились – переселенцы. Мы основали общественную организацию. Каждый из нас понял, что он сам не откроет ни одну дверь. И никто нам не поможет самому. Если будет команда - будет легче. У нас 36 семей. Мы постоянно получаем гранты. Эти гранты мы используем на развитие города Львова", – говорит Евгений.

Валерия, которая создала игру, покинула в Донецке недвижимость более чем на 150 тысяч долларов. Юлия осталась без дома и комнаты в коммуналке в Луганске – это 25 тысяч долларов. Андрей и Ирина взяли в кредит квартиру на 350 тысяч гривен, который не успели погасить. А Евгений с семьей оставил большую трехкомнатную квартиру в Донецке – это 80 тысяч долларов, и дачу, которую, видимо, война превратила в руины. Каждый из них хочет работать, включая женщин с маленькими детьми. Каждый констатирует - паутина переселенческой путаницы ежегодно растет, плодя новые бумажки и ведомства. И только собственная упертость и поддержка единомышленников даст возможность дойти до финиша.