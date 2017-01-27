Тука предложил вариант решения жилищной проблемы переселенцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тука сказал сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что главной проблемой на сегодняшний день для внутренне перемещенных лиц является отсутствие жилья и невозможность платить за съем квартиры.

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По мнению Туки, решить эту проблему могло бы использование израильского опыта, когда государство выкупает у людей их жилье, оставшееся на временно неподконтрольных территориях, а за эти деньги граждане могут или купить новое на вторичном рынке или инвестировать в новостройку.

“Если сейчас никто не может взять на себя ответственность относительно сроков возвращения неподконтрольных территорий, то то, что государство должно проводить политику на возвращение этих территорий, не подлежит сомнению. Если государство в свое время не защитило граждан от горстки террористов, то это не означает, что на сегодняшний день государство может отстраниться от выполнения своих обязанностей перед гражданами. Поэтому я убежден, что именно государство должно брать на себя это бремя”, - сказал Тука.