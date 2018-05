Триумфатором MTV Europe Music Awards стал ведущий церемонии (фото)

Вечером 2 ноября в Копенгагене состоялась ежегодная церемония вручения премий MTV Europe Music Awards, сообщает BBC News.

Главными триумфаторами 2006 года по версии музыкального канала стали поп-певец Джастин Тимберлейк и хип-хоп дуэт Gnarls Barkley.

Тимберлейк был назван лучшим исполнителем среди мужчин и лучшим исполнителем в стиле поп. В Копенгагене певец дебютировал в качестве ведущего церемонии. "Я выиграл лишь потому, что согласился подработать на шоу", - пошутил он, получая награды.

Gnarls Barkley первенствовали в номинации "лучший дебют", а их хит "Crazy" был признан "лучшей песней года".

Фавориты церемонии, американская рок-группа The Red Hot Chili Peppers, номинировавшиеся в четырех категориях, смогли выиграть лишь в одной. Их диск "Stadium Arcadium" был назван "лучшим альбомом года".

Титул "лучшей группы" был присужден ветеранам британской электроники - Depeche Mode.

Лучшей исполнительницей стала Кристина Агилера, а лучшим хип-хоп исполнителем - Кенни Уэст. Лучшим артистом в стиле R&B зрители MTV признали певицу Риханна (Rihanna) с острова Барбадос.

"Рок-группой года" в Европе были признаны американцы The Killers, а "лучшей альтернативной группой" названы британцы Muse.

В номинации "лучший видеоклип" первенствовало "We Are Your Friends" от Justice Vs Simian.

Мадонна, фигурировавшая в трех категориях, осталась в Копенгагене без наград. С таким же результатом церемония завершилась для певиц Шакиры и Нелли Фуртадо, также номинировавшихся трижды.

