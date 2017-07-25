Дети-переселенцы побывали в мини-планетарии по образцу NASA

Команда проекта ЛакіБукс привезла детям из школы-интерната для переселенцев мини-планетарий, раздала украиноязычный научпоп и рассказала о космосе.

Воспитанникам школы-интерната «Смарагдове місто» (Святогорск, Донецкая область) - переселенцам из интернатов оккупированного Донбасса - показали звездное небо и рассказали о том, как называются и где находятся созвездия. В собственноручно созданном планетарии с подростками общалась Татьяна Ковальчук-Скороход, член экспертного совета ЛакіБукс, научный сотрудник Института космических исследований НАНУ, специалист по ионосферным исследованиям.

«Думаю, что сегодня дети проголодались по тому, чтобы их не «фаршировали» кучей знаний, а мастерили с ними, раскрывая в процессе всю физику. Не скрывали, что и как работает, и не делали из этого какую-то магию. Что касается планетария, похожий я увидела на Youtube от NASA Education. Они создали большую полиэтиленовую черную подушку, на которую изнутри дети наносили рисунки созвездий, делая в них соответствующие отверстия. Это дало идею нанести созвездия заранее, а потом еще и совместить их линиями люминесцентной краской. Так среди всего богатства звезд с помощью специального УФ-фонаря можно увидеть общий рисунок. Если есть желание и лишних полторы тысячи гривен, то с подробными указаниями можно смастерить такой же планетарий за неделю-две», - объяснила Татьяна Ковальчук-Скороход.

Кроме лекции в планетарии для детей провели познавательную викторину с призами. О космосе рассказывала и вручала маленьким слушателям книжные призы еще один член экспертного совета ЛакіБукс, реформатор детских публичных библиотек в Киеве Вероника Селега.

«Книги проекта ЛакіБукс пока в работе, поэтому мы привезли в школьную библиотеку лучшие образцы украиноязычной научно-популярной литературы. Любовь к чтению, как и любая другая привычка, формируется под влиянием среды. По моему убеждению, это и есть ответ на вопрос, как популяризировать научпоп», - считает Вероника Селега.

Заместитель директора центра социальной реабилитации «Смарагдове місто» Владимир Романюк рассказал, что треть выпускников интерната поступает в вузы, в том числе на естественные специальности, поэтому научно-популярная литература всегда очень нужна. Притом дети все лучше владеют украинским. Одна из выпускниц, Кристина Бехер из Снежного, сдала ЗНО по украинском на 194 балла и планирует поступать в Киево-Могилянскую академию. Поэтому дети все больше интересуются научпопом на украинском языке, но пока таких книг очень мало.

Благотворительный проект ЛакіБукс был основан БФ «Я майбутнє України» и IT-компанией Lucky Labs для издания и распространения украиноязычных научно-популярных книг на Востоке Украины. Основатели проекта называют это «интеллектуальной украинизацией». В экспертный совет организации входят ученые, издатели, специалисты по работе с детьми. Недавно ЛакіБукс сообщал, что новая книга проекта, впервые переведенная на украинский язык детская биография Николы Теслы итальянского автора Луки Новелли, выйдет уже в сентябре этого года.