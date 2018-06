В Украину прилетел фаворит Евровидения-2017 (фото, видео)

Сегодня около 17:20 в киевском аэропорту "Борисполь" приземлился итальянец Франческо Габбани, которому букмекеры с первых дней прочат победу на международном песенном конкурсе Евровидение-2017. Его снимки в Борисполе удалось запечатлеть "Апострофу".

Отметим, что встретить Габбани в аэропорт Борисполь съехалось огромное количество украинских журналистов. Итальянец около 40 минут не выходил к прессе, а затем сел в свой автобус и поехал под конвоем трех полицейских машин в свои апартаменты.

На вопрос журналиста, что он думает по поводу того, что его называют вероятным победителем Евровидения-2017, Габбани отметил, что предпочитает об этом пока что не думать.

Об Украине итальянец знает мало, а именно - слова "водка", "борщ". И так и признается: "Мало!".

Так как Италия является участником большой пятерки, Габбани со своей песней "Occidentali's Karma" выступит в финале Евровидения 13 мая.

Как сообщал УНИАН, победу прогнозируют Италии, ее представляет Франческо Габбани с песней Occidentali's Karmа. Второе место букмекеры отдают Болгарии, которую будет представлять Кристиан Костов с песней Beautiful Mess, а третье - шведскому певцу Робину Бенгтсону с песней I Can not Go On.