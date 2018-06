Евровидение-2017: в первой пятерке прогноза букмекеров произошли изменения (инфографика)

Букмекеры продолжают принимать ставки на победителя Евровидения-2017, которое пройдет в Киеве. В течение последних дней в прогнозе произошли изменения, но первая тройка остается прежней.

Из пятерки фаворитов выпала представительница Бельгии - певица Blanche, которая выступит с композицией City Lights. Она опустилась на 10-е место, говорится на сайте ЕurovisionWorld.

Прогнозы букмекеров по Украине тоже изменились: группа O.Torvald опустилась с 23-й позиции на 24-ю.

Как и ранее, победу прогнозируют Италии, ее представляет Франческо Габбани с песней Occidentali's Karmа. Второе место букмекеры отдают Болгарии, которую будет представлять Кристиан Костов с песней Beautiful Mess, а третье - шведскому певцу Робину Бенгтсону с песней I Can not Go On.