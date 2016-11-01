"Блокпост" с броневиком и шествие патрулей: в центре Львова отметили 98-ю годовщину провозглашения ЗУНР (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, возле главного входа в облгосадминистрацию, на улице Винниченко, активисты установили импровизированный "блокпост" с бронеавтомобилем и стрелковые стойки, а реконструкторы в форме украинских сечевых стрельцов поздравляли прохожих с праздником.

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Как рассказал председатель Общества поиска жертв войны «Память» Любомир Горбач, место для проведения действа было выбрано не случайно.

«В ночь с 31 октября на 1 ноября 1918 года украинские военные начали захватывать во Львове важные административные здания: городскую Ратушу, а также и Галицкое наместничество ― это сегодня здание Львовской облгосадминистрации. Сегодня воспроизводим захват украинскими воинами здания Галицкого наместничества. «Будем удерживать» учреждение в течение дня, пока наместник Австрии граф Гуйн не передаст власть украинцам и не покинет это здание», - рассказал Горбач.

Также сегодня представители областного и городского советов, общественность города почтили подвиг создателей ЗУНР на Лычаковском кладбище Львова - возложили цветы к Мемориалу воинов УГА, к могилам Госсекретаря военных дел ЗУНР Дмитрия Витовского, коменданта Сечевых стрельцов Михаила Галущинского, руководителя и основателя организации «Пласт» Александра Тисовского, президента Национального совета ЗУНР Евгения Петрушевича.

Затем священники всех христианских конфессий отслужили экуменическую панихиду на поле почетных захоронений, возле могил погибших во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины, собравшиеся зажгли лампадки и свечи.

Также сегодня по центральной части города прошло торжественное шествие патрулей-реконструкторов в форме украинских сечевых стрельцов, в котором приняло участие около 150 человек.

Вечером в помещении Львовского национального академического театра им. Соломии Крушельницкой состоится торжественная академия по случаю 98-й годовщины образования Западно-Украинской Народной Республики.

Справка УНИАН. 1 ноября 1918 года во Львове в результате вооруженного восстания украинских солдат на территории Австро-Венгерской монархии была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика, которую возглавил сотник Украинских Сечевых Стрельцов Дмитрий Витовский.

Республика фактически существовала в течение 1918-19 гг., формально же и до 1923 г. на территории Западной Украины со столицей во Львове. Включала украинские этнические земли и охватывала Галичину, Буковину и Закарпатье.