В Ивано-Франковске прошли торжества в честь 98-летия провозглашения ЗУНР

Как передает корреспондент УНИАН в Ивано-Франковске, колонна из представителей власти и общественности города, депутатов местного совета под звуки духового оркестра прибыла к памятнику Героям ЗУНР на площади перед домом правосудия, где состоялось вече по случаю 98-й годовщины создания ЗУНР.

К памятнику были возложены венки под мелодию песни «Когда вы умирали, вам колокола не играли...». В почетном карауле у памятника стояли ветераны Украинской повстанческой армии.

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На вече прикарпатцев поздравили с праздником городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, народный артист Украины Богдан Бенюк, заместитель председателя облгосадминистрации Игорь Пасечник и другие. Выступающие отмечали, что прикарпатцы должны гордиться тем, что именно галичане предложили идею и приняли решение об объединении ЗУНР и Украинской Народной Республики.

«Это победная страница нашей истории, когда украинцы возобновили наше независимое государство, отметил мэр Ивано-Франковска. - Именно первого ноября состоялся Ноябрьский срыв. Мы не ожидали тогда помощи ни от кого. И сейчас мы боремся за нашу державу на двух фронтах. С нашим врагом, с Россией, а с другой стороны – с олигархическими кланами, которые руководят нашим государством».

По словам Бенюка, сегодня Украина переживает не менее трагические времена. «Однако, мне приятно, что приезжая в Ивано-Франковск, я вижу хорошие изменения в городе, - отметил в своем выступлении народный артист. - А то, что засветились огромные состояния людей, которые находятся при власти, не должно быть в Европейской стране. Сегодняшнее вече является примером того, что мы должны быть едиными. Приятно, что на митинге много молодежи. Вам творить будущее Украинского государства».

Мужской хор «Червона калина» исполнил ряд патриотических песен. Всего в мероприятии приняло участие более 300 человек.

Торжества состоялись во всех райцентрах и городах Прикарпатья.

Справка УНИАН. 1 ноября 1918 года во Львове в результате вооруженного восстания украинских солдат на территории Австро-Венгерской монархии была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика, которую возглавил сотник Украинского Сечевого Стрелецтва, воспитанник Станиславского «Пласта» Дмитрий Витовский. На протяжении почти пяти месяцев нынешний Ивано-Франковск (бывший Станиславов) был столицей ЗУНР во главе с президентом, доктором Евгением Петрушевичем. Западно-Украинская Народная Республика просуществовала 257 дней до 15 июля 1919 года.