МВД накрыло два конвертационных центра, где отмыли 20 миллионов

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью на транспорте ГУБОП МВД Украины пресекли деятельность двух конвертационных центров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, через счета указанных центров было «отмыто» свыше двадцати с половиной миллионов гривен.

Один из конвертационных центров действовал в Донецке с 2007 года. В его состав входило 10 фиктивных фирм, которые занимались поставками сахара на железнодорожном транспорте в разные регионы Украины. По данным оперативников, оборот «теневых» средств коммерческих структур, причастных к упомянутому конвертационному центру, превышает 500 миллионов гривен. По материалам ГУБОП линейным управлением на Донецкой железной дороге возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.1 ст.205 (фиктивное предприятие) Уголовного кодекса Украины.

В Днепропетровске работники ГУБОП МВД Украины раскрыли конвертационный центр в составе 4 фиктивных предприятий, которые скупали украденный на железной дороге уголь, легализовали его и перепродавали отечественным бюджетным организациям. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 (фиктивное предприятие) Уголовного кодекса Украины.