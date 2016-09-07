Госкино запретило показ еще шести российских фильмов (список)

Об этом сообщили в пресс-службе Госкино.

Это произошло по результатам рассмотрения экспертной комиссией по вопросам распространения и демонстрации фильмов художественных лент и сериалов производства Российской Федерации.

Так, было отказано в государственной регистрации и выдаче прокатного удостоверения художественному фильму "Ночные стражи", реж. Веливис Е., 2016 г.

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Также отменена государственная регистрация и аннулированы прокатные удостоверения:

т/c "Не жалею, не зову, не плачу", реж. Криворучко И., 2011 г.;

т/с "Найденыш-3", реж. Курбанов С., 2012 г.;

т/с "Дело было на Кубани", реж. Щербин С., 2011 г.;

х/ф "Непутевая невестка", реж. Быстрицкий С. 2012 г.;

т/с "Когда зацветет багульник", реж. Краснова Ю., 2010 г.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за последние два года исключил из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины, 73 российских телеканала.