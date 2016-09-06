Нацсовет по телерадиовещанию за два года запретил трансляцию 73 российских телеканалов

Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский на своей странице в сети Facebook. «Вот весь перечень российских телеканалов, ретрансляция которых ограничена Национальным советом на территории Украины в настоящее время. В случае, если найдете эти каналы в пакетах провайдеров программной услуги (кабельных сетях), - информируйте. Оперативно отреагируем», - написал он.

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В частности, регулятор запретил трансляцию на территории Украины следующих российских каналов: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24», «НТВ-Мир», «TVCI», «Россия-1», «НТВ», «ТНТ», «Петербург-5», «Звезда», «РЕН-ТВ», «Life News», «Russia Today», «РБК-ТВ», «История» (ВГТРК), «365 дней», «24 Техно», «Мир 24», «Многосерийное ТВ», «Иллюзион+» и многих других.

Как сообщал УНИАН, по данным Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, по состоянию на июль 2016 года количество российских телеканалов в украинской спутниковой сети за последние два года сократилось в 5 раз – до 14 в 2016 году с 72 в 2014 году. Тем временем количество украинских спутниковых телеканалов за последние два года выросло на 20% - до 122.

В связи с сокращением количества российских каналов, разрешенных к показу, украинские провайдеры стали менять наполнение своих пакетов телепрограмм, активно добавляя новые украинские и европейские телеканалы. К примеру, украинские провайдеры неоднократно обращались в Нацсовет, выражая свою заинтересованность в ретрансляции польских телеканалов. На сегодняшний день в Украине разрешены к показу следующие польские каналы: Kino Polska Muzyka International, Kino Polska International, TVP Polonia, ТVP Info, ТVP Historia и ТVP Кultura.