Правоохранители задержали скандально известного зампрокурора Одессы Валерия Белого

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах. Позже об этом же сообщил на своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко: "Это именно тот прокурор, которого два месяца назад я спрашивал об источниках покупки дорогой иномарки. Затем он придумывал разные небылицы, просился в декрет. Но дурных привычек не бросил. На той же машине приехал требовать скидку в 76 тыс. для связанной с ним фирмы. Здесь его и взяли".

Как утверждают правоохранители, под "неправомерной выгодой" в данном случае подразумевается не конкретная денежная сумма, а земельные участки. Еще вспомнили о том, что именно Белый по неизвестным причинам отказался подписывать ходатайство об избрании меры пресечения грузинскому вору, в результате чего полиции пришлось отпустить злоумышленника.

Как выяснил УНИАН, 27 августа в Одессе бойцы полицейского спецназа КОРД и сотрудники управления уголовного розыска регионального главка Нацполиции задержали гражданина Грузии Амира Карапетовича, который ранее привлекался к ответственности за совершение ряда квартирных краж. Во время задержания у него был обнаружен пистолет Zoraki, переделанный для стрельбы боевыми патронами. По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Также стало известно о том, что этот зампрокурора взял декретный отпуск, чтобы избежать увольнения после конфликта с Луценко из-за своей иномарки, а также «забыл» указать в декларации квартиру своей супруги.

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Как сообщал УНИАН, 17 июня Луценко в ходе рабочей поездки в Одесскую область проинспектировал работу местной прокуратуры №4 (Суворовский район). Во время проверки он возмутился несоответствием образа жизни прокуроров их доходам. Генпрокурор поинтересовался у руководителя прокуратуры обстоятельствами и ценой приобретенного автомобиля Toyota Avalon, стоимость которого не соответствует официальной зарплате прокурора. По словам Луценко, на зарплату рядового прокурора практически невозможно купить такое авто, тем более, если все это время честно работать только в надзорном ведомстве. Здесь же генпрокурор предложил Белому подать новую декларацию о доходах, где указана машина и ее стоимость, либо «завтра же уволиться». «Я не против дорогих автомобилей, но для этого существует в этой стране уважаемая профессия — бизнесмены, но бизнес-прокурор — не уважаемая профессия, она — запрещенная профессия в Украине», - сказал Луценко.