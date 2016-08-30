В Одессе правоохранители нашли 4 похищенные иномарки, среди которых - внедорожник известного футболиста

Об этом УНИАН сообщили в департаменте внутренней безопасности Нацполиции Украины.

По сведениям источника, четыре престижных автомобиля, которые находились в розыске, обнаружены во время спецоперации, которая проводилась сотрудниками департамента совместно с коллегами из уголовного розыска.

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«Среди этих иномарок - эксклюзивный внедорожник, владельцем которого является один из легионеров известного футбольного клуба. Он выявлен в ходе оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному завладению автомобилями на территории Украины. В Одесской области было установлено место нахождения дорогого внедорожника Range Rover, принадлежащего знаменитому футболисту. В конце октября 2015 этот драгоценный джип был похищен неизвестными в Киеве», - уточнили в полиции.

Выяснено, что воры отогнали машину за сотни километров от столицы и длительное время прятали в Одессе. Когда для эксклюзивного автомобиля наконец нашли достойного покупателя, злоумышленники решили косметически его освежить на одном из городских СТО.

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«Оперативники департамента внутренней безопасности сработали мгновенно - внедорожник прямо с мойки доставили в полицейский участок. Несмотря на то, что кузовные номера машины были перебиты, эксперты-криминалисты установили оригинальный заводской номер, который полностью совпал с номер разыскиваемого автомобиля игрока футбольного клуба. Также от работников СТО была получена информация относительно лица, которое пригнала к ним этот джип», - дополнил источник.

В это же время в уголовный розыск одесской полиции обратилась местная жительница, рассказавшая, что в сентябре прошлого года знакомый одолжил у нее 27,5 тыс. дол., оставив в виде залога свой Range Rover. Одесситка видела паспорт мужчиныа, и потому ничего не заподозрила. Однако через 10 месяцев автомобиль, припаркованный под домом, исчез. Поэтому заявительница предположила, что к этому может быть причастен ее должник.

Проверяя эту информацию, следователи предоставили женщине фото лиц, которые находятся в специальных полицейских базах. На одном из них она узнала своего знакомого. Однако фамилия мужчины, которого запомнила одесситка, и та, которая значилось в ведомственных учетах, отличалась двумя буквами. Тем не менее, оказалось, что это один и тот же человек (впоследствии правоохранители установили, что злоумышленник использовал поддельные документы). Кроме того, выяснилось, что и работники СТО, и потерпевшая, указывают на одно и то же лицо.

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Получив санкцию суда, оперативники внутренней безопасности и уголовного розыска полиции региона посетили место проживания подозреваемого - 30-летнего уроженца Одессы, бывшего выпускника Академии внутренних дел Украины. Диплом (тогда еще милиционера) одессит получил, но «профессиональный путь» выбрал другой. Несколько лет назад он уже попадал в поле зрения правоохранителей за угоны автомобилей. Однако ответственности ему удавалось избегать.

«Во время обыска в квартире найдены фальшивые паспорт и деньги, а также порошкообразное вещество белого цвета (по заключению проведенной экспертизы - кокаин). Но главное - во дворе дома злоумышленника, в его гараже и на одной из охраняемых вблизи расположенной стоянки, оперs обнаружили три автомобиля, которые находились в розыске: Toyota-Rav4 (похищена в Харькове), Audi A4 (похищена на территории Республики Молдова) и Reng Rover (похищен в Одессе). На всех автомобилях «спецы» сменили номера, а Audi еще и «переодели» в другой цвет с помощью пленки», - акцентировали в полиции.

В настоящее время иномарки изъяты и доставлены в управление областной полиции, их владельцы установлены. В отношении 30-летнего одессита, который решением суда взят под стражу, следственным отделом начато уголовное производство за хранение особо опасного наркотического вещества. Давать показания по угнанным автомобилям он пока отказывается, ссылаясь на ст.63 Конституции Украины (Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом).