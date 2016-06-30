Минздрав разрешил беспрепятственный допуск посетителей к пациентам в отделениях реанимации

Об этом говорится в приказе Минздрава от 15 июня 2016 года № 592 «Об утверждении Порядка допуска посетителей к пациентам, находящимся на стационарном лечении в отделении интенсивной терапии», который сегодня обнародован в "Официальном вестнике Украины".

Документом предусмотрено, что учреждение здравоохранения обязано обеспечить пациентам, которые находятся на лечении в ОИТ, право на допуск к ним посетителей 24 часа в сутки в любой день недели.

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Также предусмотрено, что лица, которые не являются родителями пациента-ребенка, имеют право на допуск к пациенту-ребенку при наличии устного согласия одного из родителей пациента-ребенка или законных представителей.

В соответствии с порядком допуска, одному из посетителей разрешается находиться у постели пациента в ОИТ без временных ограничений. При этом в палате ОИТ возле одного пациента одновременно могут находиться не более двух посетителей. «В исключительных случаях по решению лечащего или дежурного врача в ОИТ может быть допущено большее количество посетителей», - указано в документе.

В приказе сказано, что посетители обязаны воздерживаться от посещения пациента, если у них наблюдаются проявления инфекционных заболеваний или они недавно имели контакт с носителем инфекционного заболевания, который может создать угрозу для здоровья пациентов ОИТ. При этом отмечается, что посетители не допускаются в ОИТ в случае острых проявлений инфекционных заболеваний, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, о чем медицинскими работниками делается соответствующая запись в медицинской документации в установленном законодательством порядке.

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Согласно приказу, посетителям категорически запрещено вмешиваться в работу оборудования ОИТ, любым другим образом препятствовать процессу лечения.

«В случае нарушения посетителем требований, установленных настоящим порядком, допуск такого лица к пациенту может быть ограничен по решению лечащего или дежурного врача до момента устранения клиентом нарушений, которые привели к такому ограничению. Медицинские работники не должны злоупотреблять указанным правом и должны обеспечить, чтобы решения об ограничении были адекватными и пропорциональными имеющимся рискам», - говорится в документе.