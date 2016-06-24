Освобождение заложников боевиков заблокировано - Геращенко

Как сообщает сайт парламента, об этом она сказала во время встречи с вице-премьер-министром Республики Молдова по вопросам реинтеграции Георге Беланом.

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Стороны отметили необходимость активизации межпарламентского сотрудничества между странами, в частности, на уровне парламентских комитетов, групп дружбы, плодотворного сотрудничества между делегациями парламентов в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также на поиске новых форм межпарламентского взаимодействия в контексте трансграничного сотрудничества.

Ключевыми темами встречи была ситуация безопасности, урегулирования конфликта на Донбассе и проблематика Приднестровья.

Геращенко проинформировала о значительном увеличении случаев нарушений режима тишины на востоке Украины.

"С начала июня боевики выпустили более 3,4 тыс. снарядов против сил АТО и гражданских населенных пунктов", – сказала она.

По словам Геращенко, для демилитаризации оккупированных территорий и установления устойчивого мира принципиальным является вопрос о направлении полицейской миссии на Донбасс и восстановление контроля на украинско-российской границе.

Кроме того, первый вице-спикер подчеркнула недопустимость постепенного снятия санкций с РФ до полного выполнения Москвой Минских соглашений.

Также она проинформировала о работе гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы и сказала, что несмотря на освобождение в течение последнего месяца трех политзаключенных из российских тюрем, освобождение заложников с оккупированных территорий пока заблокирован.

"Нужно усилить давление на Российскую Федерацию в вопросе освобождения заложников", – подчеркнула Геращенко.

Она выразила уверенность, что европейские партнеры должны предоставить Украине безвизовый режим. "Мы выполнили план действий по визовой либерализации, полностью", – отметила Геращенко.

В свою очередь Белан проинформировал о ситуации в Молдове, переговорный процесс по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" и выразил надежду, что украинская конструктивная позиция поможет в решении конфликта.

Кроме того, собеседники обсудили последствия британского референдума для Украины и Молдовы и выразили разочарование результатами референдума, а также обеспокоенность ростом числа евроскептиков в самом ЕС.

Вместе с тем, Геращенко и Белан подтвердили стремление Украины и Молдовы к евроинтеграционного курса и реформ.