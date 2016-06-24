ЕС может отсрочить решения по Украине из-за Brexit - Климпуш-Цинцадзе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания правительства журналистам заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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"Прежде всего, думаю, важно понимать, что это (результаты референдума - УНИАН) повлияет на Европейский Союз. И считаю, что абсолютно должен мобилизоваться внутренне для того, чтобы сделать выводы из всех этих тенденций євроскептицизма, популизма, которые мы видим и которые, увы, в такой способ проявились в результатах референдума в Великобритании", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что Украина с уважением относится к решению граждан Великобритании, однако сожалеет, что так происходит.

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"За то, что, с моей точки зрения, это ослабит безусловно, Европейский Союз как таковой. Это означает, что еще дополнительно Европейский Союз будет вынужден сосредоточиться больше на своих внутренних проблемах, чтобы выйти из этих проблем более сильным. Но что касается Украины, то я разве что понимаю, что какие-то процессы могут чуть медленнее происходить относительно нашего сотрудничества, чем они бы происходили, если бы этого Brexit не произошло, если бы референдум имел бы другие последствия", - сказала она.

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Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, какие именно решения относительно Украины она имеет в виду? и касается это предоставление безвизового режима, Клbмпуш-Цинцадзе отметила: "Ну это возможно, например. Я не знаю, как теперь Европейский парламент будет работать, какие дискуссии будут проходить в Европейском парламенте. Может отсрочить принятие решения (относительно предоставления безвизового режима), но я не думаю, что мы говорим об отсрочке, о какой-то очень хорошо перспективу отсрочку... Я считаю, что до конца этого года мы сто процентов должны получить".

Как известно, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Британия была членом ЕС в течение 43 лет.