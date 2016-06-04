ОБСЕ: Возобновление переговоров по Приднестровью дает импульс для достижения реального прогресса

Об этом сообщил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ от Германии относительно процесса Приднестровского урегулирования, посол Корд Мейер-Клодт, говорится на сайте ОБСЕ.

«Возобновление переговоров в формате «5+2» свидетельствует о свежем импульсе в переговорном процессе и обеспечивает новую динамику для достижения реального прогресса», - сказал Майер-Клодт.

Результатом состоявшихся сегодня в Берлине переговоров стало подписание сторонами протокола, который детализирует шаги, необходимые для решения ряда конкретных вопросов до неформальной Конференции по мерам укрепления доверия, которая пройдет в июле в Баварии.

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«После двух дней предметных дискуссий, я рад сообщить, что мы продвинулись в решении ряда существенных вопросов на благо обеих сторон, в том числе в сферах телекоммуникаций, транспорта и образования», – заявил Майер-Клодт.

«Благодаря коллективным усилиям сторон и международных партнеров, у нас есть реальный шанс, что эти ключевые проблемы будут решены в течение месяца», - добавил он.

Специальный представитель приветствовал постоянные усилия сторон и международных партнеров в течение последних месяцев, включая усиления диалога между политическими представителями и в формате рабочих групп, а также визит посредников и наблюдателей в Кишинев и Тирасполь в апреле 2016 года.

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«Эта встреча в формате «5+2» является свидетельством того, что конструктивный и постоянный диалог на всех уровнях имеет ключевое значение для проведения предметных переговоров в формате «5+2», – отметил глава Миссии ОБСЕ в Молдове, посол Майкл Скэнлан.

«Я призываю стороны продолжать в том же духе в течение ближайших недель и в полной мере использовать ценный вклад наших международных партнеров, чтобы достичь целей, обозначенных в протоколе», - добавил он.

Переговоры в формате «5+2» включают участие представителей сторон, посредников и наблюдателей – Молдовы, Приднестровья, ОБСЕ, Российской Федерации, Украины, Соединенных Штатов и Европейского Союза.