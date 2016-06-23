Италия может задержать продление санкций против России, выдвигает свои условия - СМИ

Об этом сообщил источник Радио Свобода в ЕС.

До этого Рим отказывается подписывать документ. Такие требования могут отложить продление санкций Евросоюза против России – несмотря на договоренность, заключенную послами ЕС ранее на этой неделе, о продлении действия ограничительных мер еще на полгода.

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"Италия может отложить продление санкций в отношении России. Она хочет услышать выводы Европейского Совета относительно политики между Россией и Украиной, заседание которой состоится позже в этом году", - отметил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

#Italy might delay the roll over of #Russia sanctions. wants wording in #EUCO concl on EU-Russia policy review later this year. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 23, 2016

Напомним, 21 июня Европейский Союз согласовал продление экономических санкций против России за ее действия в Украине еще на полгода.

Санкции предварительно продлены еще на полгода - до 31 января 2017 года. Это решение должно быть окончательно принято Советом ЕС.

Справка УНИАН. РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.

Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. Евросоюз, США и другие страны ввели санкции против РФ в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.

Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, ограничения импорта и экспорта, торговли, в частности нефтью, газом и вооружением.