Порошенко поручил "отшлифовать" план всеобщей мобилизации и военного положения на случай полномасштабного вторжения

Об этом он заявил в ходе научно-практической конференции "Уроки гибридной войны: военные аспекты", которая проходит в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что глава государства обратил внимание на необходимость изучения возможностей территориальной обороны государства.

"На случай агрессии, вопросы построения территориальной обороны, с учетом опыта последних двух лет должен быть тщательно проработан", - отметил президент, подчеркнув необходимость охраны важных государственных объектов в глубине нашей территории.

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"На случай полномасштабного вторжения должен быть отшлифован план всеобщей мобилизации и функционирования страны в условиях военного положения",- сказал президент.

По словам Порошенко, то, что "мы сейчас не объявляем всеобщей мобилизации, вызвано лишь тем, что кампания построения контрактной армии эффективна".

Так, глава государства поручил по итогам работы составить проекты соответствующих решений и вынести их на заседание СНБО и передать на рассмотрение правительства. "Защита государства не только задача президента и Генштаба, но и каждого гражданина Украины", - резюмировал президент.