Порошенко: если ситуация на Донбассе не обострится, седьмая волна мобилизации будет единственной в этом году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время выступления в Киеве по случаю 2-й годовщины со дня создания батальонов патрульной службы милиции особого назначения.

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«Еще одна возможность, которая появляется сейчас, это служба в армии по контракту. Мне приятно сообщить, что десятки тысяч украинских патриотов воспользовались этой возможностью, что дало нам возможность значительно отсрочить новую волну мобилизации, значительным образом сократить ее возможную численность и подчеркнуть, что, когда будет эта волна мобилизации – она будет единственной в этом году», - заявил президент.

«Мы, если не будет обострения на востоке, сможем обеспечить освобождение 4-й, 5-й волн мобилизации, в основном обеспечив комплектацию частей и подразделений военнослужащими по контракту», - сказал Порошенко.