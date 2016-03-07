В ГПУ прокомментировали неявку обвинителей в суд по делу "бриллиантовых прокуроров"

Об этом заявил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко, передает "112 Украина".

"Он должен объяснить обществу такие действия, которые были совершены им и его подчиненными, то есть игнорирование сегодняшнего заседания", - сказал Куценко.

Прокурор подчеркнул, что дата первого заседания в деле "бриллиантовых прокуроров", 7 марта, была определена до признания этого дня выходным.

Как сообщал УНИАН, Шапакин и Корниец были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и Службы безопасности Украины 5 июля 2015 года.

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Установлено, что злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За "помощь" в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили взятку в виде 150 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.

Во время обысков у первого заместителя начальника ГСУ Генпрокуратуры было изъято 400 тысяч долларов, а у заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

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Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 миллиона гривень, а Шапакіну - в размере 3 миллиона гривень.

Гражданскому лицу, которое было задержано вместе с Шапакиным и Корнийцом, - Гибаленко, подозреваемому в посредничестве при передаче взятки, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения, аналогичную Корнийцу.

Все они были отпущены на свободу под внесенные залоги.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.