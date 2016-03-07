В ГПУ прокомментировали неявку обвинителей в суд по делу "бриллиантовых прокуроров"
Заместитель генпрокурора, прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе, назначенный руководителем стороны обвинения в деле "бриллиантовых прокуроров", должен объяснить общественности причину их неявки.
Об этом заявил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко, передает "112 Украина".
"Он должен объяснить обществу такие действия, которые были совершены им и его подчиненными, то есть игнорирование сегодняшнего заседания", - сказал Куценко.
Прокурор подчеркнул, что дата первого заседания в деле "бриллиантовых прокуроров", 7 марта, была определена до признания этого дня выходным.
Как сообщал УНИАН, Шапакин и Корниец были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и Службы безопасности Украины 5 июля 2015 года.
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Установлено, что злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За "помощь" в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили взятку в виде 150 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.
Во время обысков у первого заместителя начальника ГСУ Генпрокуратуры было изъято 400 тысяч долларов, а у заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.
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Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 миллиона гривень, а Шапакіну - в размере 3 миллиона гривень.
Гражданскому лицу, которое было задержано вместе с Шапакиным и Корнийцом, - Гибаленко, подозреваемому в посредничестве при передаче взятки, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения, аналогичную Корнийцу.
Все они были отпущены на свободу под внесенные залоги.
4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.