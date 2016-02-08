Стало известно, какой суд будет рассматривать дело "бриллиантовых прокуроров"

Об этом УНИАН сообщил адвокат Корнийца Виктор Петруненко.

По его словам, Апелляционный суд Киева сегодня определил подсудность рассмотрения дела и постановил, что судебные заседания будет проводить Голосеевский районный суд столицы.

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Петруненко отметил, что сегодня была зачитана только резолютивная часть решения, полный его текст будет оглашен 12 февраля.

Как сообщал УНИАН, Корнийца и Шапакина задержали за получение взятки 5 июля 2015 года.

Во время обысков у Шапакина изъяли 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Также был задержан предприниматель Валерий Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

4 января Генеральная прокуратура передала дело против так называемых "бриллиантовых прокуроров" в Печерский райсуд Киева.

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Печерский суд не смог определить состав коллегии судей для рассмотрения дела и передал в Апелляционный суд Киева указанное уголовное производство для определения его подсудности, то есть суда, который бы мог взять его на рассмотрение.

В свою очередь Апелляционный суд направил в Высший спецсуд это представление.