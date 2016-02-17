Декоммунизация в действии: власть Комсомольска оставила старое название и придумала басню про аббревиатуру с казаками

Городские власти Комсомольска на Полтавщине после общественных слушаний насчет переименования нашли "креативный" способ фактически оставить прежнее название в честь комсомола. На сессии был вынесен проект решения, которым предлагается обосновать название "Комсомольск" как такое, что не содержит символики коммунистического (тоталитарного) режима. Об этом сообщила пресс-служба Комсомольской горсовета.

Читайте такжеВ Изюме появятся "декоммунизированные" улицы Цоя, Высоцкого и площадь Леннона

В горсовете решили воспользоваться идеей местного учителя, который предложил считать название "Комсомольск" не производной от "комсомол", а от слов: Коллектив Молодых, Социально Мотивированных Людей (Ь) Настоящих (Ь) Казаков.

"Таким образом, мы выполняем требования Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" и отходим от такой символики", - утверждают в горсовете.

Как сообщалось, ранее в Закарпатской области село Комсомольск Руськомокрянської сельского совета Тячевского района переименовали в деревню Немецкая Мокрая.

Напомним, что 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Согласно закону, пропаганда коммунистического и/или нацистского тоталитарных режимов и их символики признается надругательством над памятью миллионов жертв тоталитарного коммунистического режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается.

Также запрещается изготовление, распространение, публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе памятников, символики нацистского тоталитарного режима, публичное исполнение гимнов СССР, РСФСР, других союзных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины.