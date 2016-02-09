Джемилев: Около 70 городам и селам в Крыму будут возвращены исторические названия

Об этом говорится в сообщении на странице Джемилева в Facebook.

«Около семидесяти названий будут восстановлены в рамках Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики». Это будут названия административно-территориальных единиц, измененные после депортации 1944 года на те, которые содержат в себе запрещенную указанным законодательным актом пропаганду коммунистического тоталитарного режима», - написал Джемилев.

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Также еще около 1,4 тыс. топонимов будут рассматриваться отдельным постановлением, которое будет разработано специальной рабочей группой, в состав которой входят специалисты Украинского института национальной памяти и представители Меджлиса крымскотатарского народа, добавил он.