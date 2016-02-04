Верховная Рада переименовала Ильичевск, Артемовск и Дзержинск

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 230 народных депутатов из 340, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, переименование географических объектов осуществляется в случае, в частности, необходимости приведения названия географического объекта в соответствие с требованиями закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики".

Комитет ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рассмотрел всего 175 предложений отдельных органов местного самоуправления о переименовании населенных пунктов и районов, в том числе из Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областей.

Предлагалось, в частности, переименовать 1 район, 5 городов и 169 сел и поселков.

Предложения органов местного самоуправления были поддержаны Украинским институтом национальной памяти.

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Согласно постановлению, в Донецкой области город Артемовск переименовывается в Бахмут, а Артемовский район - в Бахмутский. Кроме того, город Дзержинск становится Торецком, а город Красный Лиман - Лиманом.

В Луганской области, в частности название села Первомайск Сватовского района изменяется на Майское.

В Одесской области город Ильичевск переименовывается в Черноморск, а в Полтавской области город Червонозаводское Лохвицкого района – в город Заводское.

В Киевской области село Кирово Бориспольского района становится Кучаковым, в Днепропетровской области село Ленинское Апостоловского района - Грушевкой, а в Закарпатской области село Комсомольск Рускомокрянскоого сельского совета Тячевского района переименовывается в село Немецкая Мокрая.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.