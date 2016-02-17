ЕС обеспокоен нарушением прав и свобод крымских татар со стороны РФ
Евросоюз выразил серьезную обеспокоенность систематическим нарушением основных прав и свобод жителей оккупированного Крыма и, в частности, крымских татар со стороны РФ.
Об этом в комментарии изданию Новое Время сообщил спикер Представительства Европейского Союза в Украине.
Так, в ЕС решительно осудили незаконное содержание под арестом тринадцати украинских граждан и представителей крымскотатарского народа оккупационными властями Крыма 11-12 февраля 2016 года.
"Мы также неприятно удивлены намерениями запретить деятельность Меджлиса, парламента крымскотатарского народа", - подчеркнул НВ пресс-атташе Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.
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В связи с этим Евросоюз призывает Кремль прекратить все политические репрессии и немедленно отпустить всех незаконно задержанных граждан.
"ЕС повторяет свой призыв к полному, свободному и неограниченному доступу всех субъектов международных прав человека на всей территории Украины, включая Крым и Севастополь", - заявляют в Представительстве.
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Как сообщал УНИАН, в оккупированном Россией Крыму 11 февраля прошли обыски в домах крымских татар. Были задержаны 12 человек, после допросов большинство отпустили. Позже назначенная российской властью "прокурор Крыма" Наталья Поклонская сообщила, что крымское управление ФСБ России задержало четырех человек в рамках уголовного дела по факту деятельности «террористической организации «Хизб ут-Тахрир».
В Меджлисе крымскотатарского народа эти обыски назвали новой волной репрессий против крымских татар.
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Министерство иностранных дел Украины в связи с этим 12 февраля выразило протест и призвало усилить давление на Россию.
Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.