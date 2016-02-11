Если оккупанты продолжат репрессии и прольется кровь, мы зайдем в Крым раньше - Ислямов

Об этом заявил координатор акции блокады Крыма Ленур Ислямов, комментируя проходящие сегодня в Крыму обыски в домах крымских татар, передает "15 минут".

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"Оккупант должен знать, что именно крымские татары, коренной народ Крыма, мы вернемся в Крым. Мы будем ждать, когда это будет возможно. Но если будет продолжаться давление на крымских татар, это давление будет нарастать, и мы увидим, что в Крыму будет проливаться крымскотатарская кровь, мы зайдем в Крым раньше. Мы не для того созданы нашими родителями, чтобы быть в услужении оккупантам", – отметил он.

Ислямов заявил, что слухи, распространяемые про причастность крымских татар к террористическим образованиям, являются методом запугивания остального населения Крыма.

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«Все те, кто говорят, что крымские татары придут в Крым и будут резать головы русским, устраивать карательные операции, или что там будет ИГИЛ, - это мантра оккупанта для того, чтобы запугать и сделать бесхребетным остальное население, которое будет оправдывать обыски в домах крымских татар. Важно сначала сделать информационную бомбардировку, которую мы видели в России уже не раз. Помните, когда-то говорили «лица кавказской национальности», все ходили и озирались на «лиц кавказской национальности». Здесь готовится такая же история», - рассказал Ислямов.

Ислямов отметил, что крымским татарам в сегодняшнем «русском мире» нет места.

Ранее сегодня крымский адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что обыскивают дома крымских татар в Ялте – в семье Бахтияра Топуза и Дамира Минадирова, в Бахчисарае – в семье Рустема Османова. Также обыски проходят в Алуште.

Кроме того, адвокат сообщил о задержании члена Крымской контактной группы по правам человека Эмир-Усеина Куку.