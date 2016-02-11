В оккупированном Крыму снова обыскивают дома крымских татар

Об этом сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов, пишет "Крым.Реалии".

По информации активиста, обыскивают дома крымских татар в Ялте – в семье Бахтияра Топуза и Дамира Минадирова, в Бахчисарае – в семье Рустема Османова. Также обыски проходят в Алуште.

Кроме того, адвокат сообщил о задержании члена Крымской контактной группы по правам человека Эмир-Усеина Куку.

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С чем связаны обыски и задержание правозащитника, неизвестно. Официальные комментарии представителей российской Федеральной службы безопасности и иных правоохранительных органов относительно обысков пока отсутствует.

Эмир-Усеин Куку в декабре 2015 года сообщал, что был вызван на допрос в связи с его публикациями в социальных сетях, в которых ФСБ усмотрела признаки подстрекательства к межнациональной ненависти. До этого его задерживали и проводили обыск в доме. После того как его отпустили, правозащитник жаловался на боли в почках.

Кроме того, Курбединов заявил о фабрикации новых уголовных дел в Крыму в отношении крымских татар, аналогичных тем, по которым арестованы четверо мусульман из Севастополя. Им приписывают связь с организацией «Хизб ут-Тахрир».

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«По предварительной информации, ФСБ Севастополя опять инициировала фабрикацию террористических дел в отношении крымских татар, аналогичную делам уже находящихся под арестом четырех мусульман из Севастополя - Руслана Зейтуллаева, Рустема Ваитова, Нури Примова, Ферата Сайфуллаева. Думаю, после того как появилась информация о том, что Эльвина Р. не уехала в ИГИЛ и тем самым планомерное придание мусульманам Крыма, крымским татарам образа народа с террористическим душком не удалось, фэйсы Севастополя решили быстро "сыграть" еще парочку террористических дел», - написал адвокат на своей странице в Facebook.

9 февраля стало известно, что находившаяся в розыске с 13 января 2016 года 16-летняя Эльвина Разакова нашлась в Краснодаре. Ее отец сообщил, что девушка сама позвонила родным. Курбединов сообщил, что семья Разаковой намерена подать иск в суд на российскую телекомпанию Life news о защите чести и достоинства. Как сообщает адвокат, телекомпания «была не права, приписав девушке связь с «Исламским государством».

Примов, Зейтуллаев, Ваитов, Сайфуллаев были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в связях с «Хизб ут-Тахрир», которую в России признали террористической.

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После аннексии Крыма Россией в домах крымскотатарских и проукраинских активистов часто проходят обыски с участием российских спецслужб. Об этом регулярно в своих отчетах сообщают международные правозащитные организации.

4 февраля Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил «беспрецедентный уровень» нарушения прав крымчан, в частности крымских татар, в аннексированном Россией Крыму.

В Крыму с 25 по 31 января находилась делегация Совета Европы в составе четырех человек во главе со швейцарским дипломатом, послом Жераром Штудманом. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что решил направить делегацию в Крым для оценки ситуации с правами человека на полуострове.

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Наблюдатели Совета Европы стали первыми представителями международных организаций, которые получили доступ в Крым за последние полтора года. Они опубликуют свой отчет по итогам поездки в Крым весной 2016 года.

Назначенные Россией "власти" Крыма отрицают сообщения о фактах нарушения прав человека на полуострове.