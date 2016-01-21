"Заложил атомную бомбу под Россию": Путин заявил ученым, что мысли Ленина привели к развалу СССР

Об этом сообщает "Сегодня".

Таким образом он ответил главе Курчатовского института Михаилу Ковальчуку, который на заседании президентского Совета по науке и образованию процитировал поэму Бориса Пастернака "Высокая болезнь", в которой тот анализирует Октябрьскую революцию и говорит про Ленина: "Ивот, его увидев в яви, я думал, думал без конца об авторстве его и праве дерзать от первого лица". "Ответ такой: он управлял теченьем мысли и только потому – страной", – продолжил Ковальчук, предложив и в научной среде "найти такие организации, которые должны управлять течением мысли в конкретных направлениях".

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"Управлять течением мысли это правильно, нужно только чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там (тоже была)", – сказал Путин, завершая заседание президентского Совета.

Как сообщает ТАСС, журналисты позже поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ Пескова, почему в ходе заседания президентского совета по науке и образованию Путин достаточно резко высказался в адрес Ленина.

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"Разговор сегодня шел достаточно откровенный, озвучивались разные точки зрения и в данном контексте президентом была озвучена его точка зрения", - сказал Песков.

"Вряд ли это должно быть поводом для возмущения; скорее, это может быть поводом для несогласия, но собственно каждый, в том числе президент, вправе иметь свое отношение к роли той или иной личности в истории", - пояснил он.

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Он также отметил, что вопрос о захоронении тела Владимира Ленина не стоит в повестке дня и не обсуждается.