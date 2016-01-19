СМИ: Германия начала массово отказывать украинцам в предоставлении убежища с требованием покинуть страну

Таким образом, тысячам мигрантов из Украины грозит депортация из Германии, утверждается в материале издания Frankfurter Rundschau, передает украинская редакция "Немецкой волны". По информации издания, прошение о предоставлении политического убежища в результате конфликта на Востоке Украины подали в Германии более 7 тыс. украинцев. Многие из них на прошлых неделях получили сообщения об отказе в предоставлении убежища. В 2014 году украинцы подали 2703 заявления на предоставление убежища, в 2015 - еще около 4400.

Лишь в 5,3% заявлений принимается положительное решение о предоставлении убежища. "Каждый отказ сопровождается требованием покинуть страну", - цитирует издание представителя Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев.

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Напомним, в прошлом году в Германии было подано почти 477 тыс. просьб о предоставлении убежища. На прошлой неделе политики из правящей консервативной партии Христианско-социальный союз требовали признать Украину "безопасной страной происхождения". К "безопасным странам происхождения" относятся все страны ЕС, а также другие страны, где на основе законодательства, правоохранительных практик и общих политических обстоятельств можно смело исключить наличие преследований, нарушений прав человека и жестокое обращение, говорится в конституции Германии. Убежище предоставляется именно на основании преследований. К безопасным странам в прошлом году были отнесены страны Западных Балкан.

Как сообщалось, партии правительственной коалиции в Германии пришли к согласию относительно ускорения депортации просителей убежища, заявления которых были отклонены.