Чаще всего украинцы просят убежища в Испании и Польше

По данным Евростата, украинцы чаще всего обращаются с заявлениями о предоставлении им убежища к властям в Испании и Польши, передает Польское радио.

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Следовательно, статус беженца в Испании за период второго квартала 2015 года ходатайствовали 700 украинцев. При этом украинцы являются вторыми по численности после сирийцев, которые подали 1830 обращений.

Второй по популярности среди украинцев страной в вопросе предоставления убежища является Польша. Статуса беженца у наших восточных соседей попросили400 граждан Украины. Украинцев опередили только россияне, от которых польским властям поступило 1095 обращений.

На третьем месте по популярности среди украинцев оказалась Чехия. Тамищут новой жизни 140 граждан Украины. По этому показателю украинцы заняли первое место среди иностранцев, просящих убежища в Чехии.

Также первые украинцы в Эстонии (25 среди 65), Литве (15) и Португалии (120).