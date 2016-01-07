В Германии предлагают упростить процедуру депортации мигрантов

С таким мнением выступил министр в среду, 6 января, комментируя массовые нападения на женщин в Кельне накануне Нового года, пишет Европейская правда со ссылкой на Sueddeutsche Zietung.

"Тот, кто совершает серьезные преступления, в каком статусе он бы не находился, должен быть депортирован из Германии," – отметил министр.

На сегодняшний день в Германии законодательство предусматривает наказание в виде заключения сроком на три года для тех, кто просит об убежище.

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"Мы будем говорить о том, чтобы изменить законодательство в отношении мигрантов в части пересмотра оснований для депортации из страны", - подчеркнул де Мезьер.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство Норвегии предложило ускорить депортацию, сократить социальные выплаты для беженцев, а также не принимать беженцев, которые прибывают из стран Шенгенской зоны.