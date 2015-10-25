На Полтавщине мужчина избил председателя ТИК за то, что не нашел в списке фамилии своей жены-кандидата

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, 47-летний мужчина из-за того, что не нашел в избирательном списке фамилии своей жены, которая баллотировалась в местные депутаты, нанес телесные повреждения председателю ТИК, выбив ему зуб.

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Как отметили в МВД, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.