На Полтавщине мужчина избил председателя ТИК за то, что не нашел в списке фамилии своей жены-кандидата

21:51, 25 октября 2015
Общество
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В Лабинском районе Полтавской области мужчина избил председателя ТИК за то, что не нашел в избирательном списке фамилии своей жены, которая баллотировалась на местных выборах.

steer.ru

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, 47-летний мужчина из-за того, что не нашел в избирательном списке фамилии своей жены, которая баллотировалась в местные депутаты, нанес телесные повреждения председателю ТИК, выбив ему зуб.

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Как отметили в МВД, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

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