На Полтавщине мужчина избил председателя ТИК за то, что не нашел в списке фамилии своей жены-кандидата
21:51, 25 октября 2015Общество
828 0
В Лабинском районе Полтавской области мужчина избил председателя ТИК за то, что не нашел в избирательном списке фамилии своей жены, которая баллотировалась на местных выборах.
steer.ru
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, 47-летний мужчина из-за того, что не нашел в избирательном списке фамилии своей жены, которая баллотировалась в местные депутаты, нанес телесные повреждения председателю ТИК, выбив ему зуб.
Читайте такжеНа одном из избирательных участков Одесчины произошла потасовка - МВД
Как отметили в МВД, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter