ОПОРА зафиксировала более тысячи нарушений на момент закрытия участков

Как сообщал УНИАН, сегодня в 20.00 в Украине завершилось голосование на местных выборах.

В день голосования в МВД поступило 470 сообщений о нарушениях во время выборов, 54 из которых - о подкупе. По 5 фактам нарушений на выборах возбуждены уголовные производства.

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Как сообщал УНИАН, правоохранители начали проверку бездействия Мариупольской городской избирательной комиссии.