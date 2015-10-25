ОПОРА зафиксировала более тысячи нарушений на момент закрытия участков
21:34, 25 октября 2015Политика
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Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала 1052 нарушения на момент закрытия участков. Об этом говорится в сообщении гражданской сети «Опора»
УНИАН
Как сообщал УНИАН, сегодня в 20.00 в Украине завершилось голосование на местных выборах.
В день голосования в МВД поступило 470 сообщений о нарушениях во время выборов, 54 из которых - о подкупе. По 5 фактам нарушений на выборах возбуждены уголовные производства.
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Как сообщал УНИАН, правоохранители начали проверку бездействия Мариупольской городской избирательной комиссии.
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