На Донетчине СБУ нашла тайник с 20 килограммами тротила

Как сообщает пресс-центр СБУ, во время оперативно-розыскных мероприятий в лесополосе вблизи села Зайцево сотрудники военной контрразведки СБУ обнаружили тайник с более чем 20 килограммами тротила с электродетонаторами.

По данным ведомства, взрывчатку диверсанты планировали использовать для совершения терактов. Ведется следствие.

Читайте такжеДвое боевиков "ЛНР" арестованы в Краматорске: готовили теракты

Кроме того, в районе поселка Гольмовское СБУ заблокировала попытку пересечения диверсантами линии разграничения для осуществления террористических актов.

В целом СБУ сообщает, что усилила работу через активизацию диверсионных групп террористов в районе проведения АТО накануне проведения местных выборов.

Читайте такжеЗадержан боевик "МВД ДНР" по кличке "Ниндзя", который планировал теракты в Краматорске (фото, видео)